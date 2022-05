Legende: Jubelt bald für Winterthur Der spanische Internationale Viran Morros. Imago/Eibner

Handball: Pfadi verpflichtet Morros

Pfadi Winterthur ist ein Transfercoup geglückt. Die Winterthurer verpflichteten für die kommende Saison den spanischen Internationalen Viran Morros, der aus der deutschen Bundesliga von Füchse Berlin in die Schweiz wechselt. Der 38-jährige Morros gilt als einer der besten und erfolgreichsten Abwehrspieler der Gegenwart. Insgesamt gewann er in Spanien und in Frankreich 14 Meistertitel, zudem holte er dreimal die Champions League. Mit Spanien wurde Morros zweimal Europameister und 2013 Weltmeister.