Yahav Shamir

Handball: Pfadi Winterthur folgt Kadetten Schaffhausen in den Final

Es blieb bis zum Schluss dabei: Es gibt nur Heimsiege bei der Halbfinal-Serie zwischen Pfadi Winterthur und Wacker Thun. In der «Belle» schlug Pfadi die Berner Oberländer in Winterthur mit 28:23 und folgt damit den Kadetten Schaffhausen in den Playoff-Final (2. Juni). Die Gäste aus Thun führten in der gesamten Partie nie, bis zum 11:11 in der 26. Minute hielten sie das Geschehen aber ausgeglichen. Danach zogen die Pfader erst langsam, dann aber kontinuierlich weiter davon. Zwischen der 46. und der 56. Minute sorgten sie mit 6 Treffern in Folge vom 21:18 zum 27:18 für die Entscheidung.

Para-Sport: Debrunner glänzt in Nottwil

Die Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner hat am ersten Tag des international besetzten ParAthletics-Meetings in Nottwil gleich mit zwei Weltrekorden in der Kategorie T53 geglänzt. Am Morgen verbesserte die Thurgauerin in 27,47 Sekunden die Bestmarke über 200 m, am Nachmittag in 1:44,85 Minuten diejenige über 800 m.

Orientierungslauf: Aebersold auf dem Podest

Simona Aebersold ist beim ersten Weltcup-Rennen der OL-Saison im schwedischen Boras auf den 3. Platz gelaufen. Während die schwedische Welt- und Europameisterin Tove Alexandersson überlegen gewann, lieferten sich Hanna Lundberg (SWE) und Aebersold ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Duo kam 53 Sekunden hinter Alexandersson und der zweitplatzierten Lina Strand (SWE) zeitgleich ins Ziel. Bei den Männern wurde Matthias Kyburz als bester Schweizer Fünfter.

Para-Sport: Stöckli gewinnt Silber

Die Handbikerin Sandra Stöckli hat sich im EM-Zeitfahren im österreichischen Schwanenstadt die Silbermedaille gesichert. «Es ist eine Riesenfreude», sagte Sandra Stöckli nach der Zielankunft. Sie musste sich im Kampf gegen die Uhr nur der Niederländerin Jennette Jansen geschlagen geben, die in der Kategorie WH4 Sieg um Sieg einfährt.