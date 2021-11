Legende: Müssen sich auf das nächste internationale Heimspiel gedulden Die Winterthurer Spieler. Keystone

Handball: Pfadi Winterthur mit Spielabsage

Wegen Corona-Fällen beim Gegner Bidasoa Irun muss Pfadi Winterthur das für Dienstagabend geplante Heimspiel der European League gegen die Spanier kurzfristig absagen. Aufgrund positiver Testergebnisse trat der Gegner die Reise in die Schweiz erst gar nicht an und begab sich stattdessen in häusliche Quarantäne. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.