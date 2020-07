Legende: Hatte die Infektion gut überstanden Alexis Pinturault. Freshfocus

Ski Alpin: Pinturault war von Corona betroffen

Alexis Pinturault ist im Frühling mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Der Gesamtweltcup-Zweite der letzten Saison vermutet, dass sich seine Familie im eigenen Hotel in Courchevel angesteckt hat. «Nicht nur ich, meine ganze Familie war betroffen. Frau, Vater, Bruder. Alle. Aber es war kein grosses Problem», so der Franzose in einem Interview mit der Kronen Zeitung. Bis auf eine leichte Beeinträchtigung des Geschmackssinns habe er keine Probleme mehr. Pinturault bereitet sich derzeit im Tirol auf die neue Saison vor.