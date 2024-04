Per E-Mail teilen

Legende: Schwimmt in Belgrad um die Medaillen Noè Ponti. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

Schwimmen: Schweizer EM-Aufgebot bekannt

Im Schweizer Aufgebot für die Schwimm-Europameisterschaften in Belgrad (17. bis 23. Juni) findet sich auch Noè Ponti. Der Tessiner hatte zuletzt offen gelassen, ob er an den Titelkämpfen teilnehmen würde. Wie für die ebenfalls schon für Paris qualifizierten Thierry Bollin (100 m Rücken), Antonio Djakovic (400 m Crawl) und Roman Mityukov (100 m und 200 m Rücken) dient die EM auch für Ponti (100 m und 200 m Schmetterling) als Standortbestimmung. Für Jérémy Desplanches und Lisa Mamié bietet sich in Belgrad die letzte Möglichkeit, die Einzellimite für Paris zu unterbieten. Insgesamt umfasst das von Swiss Aquatics verbreitete Schweizer EM-Aufgebot 14 Schwimmerinnen und Schwimmer.

Fechten: WM-Gold für Genfer Junior Aebersold

Der Genfer Degenfechter Alban Aebersold ist Junioren-Weltmeister. Der seit einem knappen Monat 20-Jährige setzte sich in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad gegen die gleichaltrige Konkurrenz mit 12 gewonnenen Gefechten durch. Im Final schlug er den Briten Alec Brooke mit 15:14. Im letzten Jahr war Aebersold Teil des Schweizer U20-Teams, das an der WM in Plovdiv Silber gewann.