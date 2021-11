Schwimmen: Ponti verbessert seinen Rekord

Noè Ponti sorgte am ersten Tag der Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften in Sursee für die ersten Landesrekorde. Der Olympia-Dritte von Tokio unterbot über 100 m Schmetterling in 49,98 erstmals die 50-Sekunden-Marke. Vor 35 Jahren war Dano Halsall als erster Schweizer über 100 m Crawl unter 50 Sekunden geschwommen. Bereits im Vorlauf hatte Ponti seinen in der letzten Woche aufgestellten Rekord um 15 Hundertstel verbessert. Zuvor hatte Antonio Djakovic über 400 Crawl mit 3:40,09 die Bestmarke von Dominik Meichtry um zwei Zehntelsekunden verfehlt.