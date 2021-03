Profigolferin Valenzuela brilliert in Florida als Fünfte

Die 23-jährige Genfer Profigolferin Albane Valenzuela hat ihr bislang wertvollstes Ergebnis auf der amerikanischen Frauentour erreicht. In Ocala, Florida, belegte sie den 5. Platz. Die 4. und letzte Runde auf dem Par-72-Kurs bestritt Valenzuela in der letzten Spielgruppe, also unter den besten 3. Sie büsste mit 72 Schlägen 2 Plätze ein, aber als alleinige 5. konnte sie ihren bislang grössten Preisgeld-Scheck – fast 63'000 Dollar – entgegennehmen. Auf die überlegene amerikanische Siegerin Austin Ernst büsste sie 9 Schläge ein. Zum 3. Platz fehlten ihr zuletzt nur 2 Schläge.