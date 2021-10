Legende: Zeigte eine starke Leistung Elise Chabbey. imago images/Archiv

Rad: Chabbey im Bergpreistrikot

Elise Chabbey mischt an der Women's Tour ganz vorne mit. Am 2. Tag der 6 Etappen umfassenden Rundfahrt durch Grossbritannien liebäugelte Chabbey sogar mit ihrem ersten Sieg auf der World Tour. Die 28-Jährige vom Team Canyon SRAM gehörte einer zehnköpfigen Spitzengruppe an, die nach 102 km in Walsall den Tagessieg unter sich ausmachte. Im Sprint musste sich Chabbey jedoch mit Platz 6 begnügen. Es siegte die Niederländerin Amy Pieters. Dafür durfte sich Chabbey über das Bergpreistrikot freuen. In der Gesamtwertung liegt die Schweizerin auf Rang 6.

Basketball: Pau Gasol beendet Karriere

Spaniens Basketball-Star Pau Gasol hat im Alter von 41 Jahren seinen Rücktritt verkündet. Der Center blickt auf eine bemerkenswerte Karriere in der NBA zurück. 2009 und 2010 wurde er an der Seite von Kobe Bryant mit den Los Angeles Lakers jeweils NBA-Champion. Als sechsmaliger Allstar ist er neben Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan and Kevin Garnett einer von vier Spielern, die in ihrer Laufbahn mindestens 20'000 Punkte, 11'000 Rebounds, 3500 Assists und 1500 Blocks in ihrer Statistik aufweisen.