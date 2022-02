Legende: Kevin Kuhn Der Zürcher hat sich in der Radquer-Weltelite etabliert. Freshfocus (Archiv)

Radquer: Kuhn in Top 10

Kevin Kuhn hat bei der Radquer-WM im amerikanischen Fayetteville den 9. Platz erreicht. Damit ist er so gut platziert wie kein Schweizer mehr seit Simon Zahner 2017. Kuhn zeigte im Bundesstaat Arkansas ein mutiges Rennen und belegte zwischenzeitlich den 5. Platz. Am Ende verlor der 24-Jährige gut anderthalb Minuten auf Thomas Pidcock, den Mountainbike-Olympiasieger von Tokio, der als erster Brite Radquer-Weltmeister wurde. Titelverteidiger Mathieu van der Poel fehlte verletzt. Für eine Schweizer Medaille sorgte bei den Junioren der Aargauer Jan Christen. Der 17-Jährige siegte in der U19-Kategorie. Christen ist der erste Schweizer Junioren-Weltmeister seit Michael Baumgartner 1998.