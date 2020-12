Legende: Überflieger in Zinal im Wallis Speedfahrer Ralph Weber. (Archivbild) Keystone

Ski: Erfolgreiche Schweizer im Europacup

Die Schweizer Speed-Fahrer sorgten für einen geglückten Saisonauftakt im Europacup. Ralph Weber gewann in Zinal im Wallis den ersten Super-G des Winters, Nils Mani und Urs Kryenbühl klassierten sich hinter dem Italiener Guglielmo Bosca gemeinsam als Dritte. Für Weber war es der 6. Sieg auf der zweithöchsten Stufe.

Allgemein: Weniger Wettbewerbe und Sportler bei Olympia 2024 in Paris

Das IOC reduziert die Zahl der Wettbewerbe und der Teilnehmer für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Keiner der 41 Vorschläge der internationalen Verbände für zusätzliche Disziplinen bei den übernächsten Sommerspielen sei angenommen worden, teilte das Internationale Olympische Komitee nach einer Exekutivsitzung mit. Statt 339 Wettbewerben wie für die Tokio-Spiele im nächsten Jahr geplant, sollen es in Paris 329 sein. Gestrichen werden unter anderem vier Klassen im Gewichtheben. Während in Japan noch rund 11'000 Sportlerinnen und Sportler erwartet werden, sollen es in Frankreich drei Jahre später knapp 600 weniger sein.