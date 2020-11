Legende: Kommt nicht zur Ruhe Der Schweizerische Turnverband. Keystone

Kunstturnen: Meli doch nicht in Ethikkommission

An der Spitze des Schweizerischen Turnverbands bleibt es turbulent. Dominik Meli verzichtet auf seinen Einsitz in die sechsköpfige Ethikkommission. Er war erst vor 2 Wochen ins Gremium gewählt worden. Grund dafür: Da er bis Anfang 2019 das Präsidium des St. Galler Turnverbandes inne hatte, wurden Stimmen laut, wonach Melis Unabhängigkeit nicht gewährleistet werden könne. Zudem werfe man ihm in der Rolle als Kantonalpräsident eigene Versäumnisse bei Meldungen zu Ethikverstössen vor, so das St. Galler Tagblatt am Donnerstag.

Softballerin Fischer erhält College-Stipendium

Jody Fischer hat als erste Schweizer Softball-Spielerin ein Stipendium an einem US College erhalten. Die 21-jährige Zürcherin wird ab Januar für das Junior-College-Team des Southeastern Community College in West Burlington auflaufen. Fischer, die durch ihre amerikanische Mutter mit Softball (dem Baseball der Frauen) in Kontakt kam, ist Mitglied des Schweizer Softball-Nationalteams und wurde jüngst mit den Zürich Barracudas zum dritten Mal in Folge Schweizer Meister.