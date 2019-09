Ringen: Schweizer Olympia-Quotenplatz dank Reichmuth

Der Freistil-Ringer Stefan Reichmuth sicherte an den Weltmeisterschaften im kasachischen Nursultan – ehemals Astana – der Schweiz einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Der Luzerner gewann in der Kategorie bis 86 kg alle drei Vorrunden-Kämpfe. Im Halbfinal verlor der 25-Jährige gegen den Inder Deepak Punia dann aber mit 2:8. Er kämfpt damit am Sonntagnachmittag um Bronze.

Rad: Küng Dritter an der Slowakei-Rundfahrt

Stefan Küng ist der Formtest vor den Weltmeisterschaften von kommender Woche in England gelungen. Der 25-jährige Thurgauer klassierte sich bei der viertägigen Slowakei-Rundfahrt im 3. Gesamtrang. Küng kam in der Schlussetappe nach Senica mit dem Spitzenfeld ins Ziel. Trotzdem fiel er noch um eine Position hinter seinen Groupama-Teamkollegen Arnaud Démare zurück. Der Franzose sicherte sich als Tages-Zweiter 6 Sekunden Zeitgutschrift.

Am Ende fehlte Démare gegenüber Yves Lampaert nur eine Sekunde zum Gesamtsieg. Küngs Rückstand auf den Belgier betrug drei Sekunden. Tom Bohli (0:21 zurück) beendete die Slowakei-Rundfahrt als Gesamt-Fünfter.