Legende: Zeigte in der italienischen Hauptstadt eine starke Leistung Bryan Balsiger. Reuters

Reiten: Balsiger auf dem Podest

Bryan Balsiger ist am Fünfsterne-CSI in Rom mit 2 fehlerfreien Ritten als 3. auf das Podest gesprungen. Der 24-jährige Westschweizer musste sich im Stechen des mit 300'000 Euro dotierten Grand Prix von Italien mit TwentyTwo lediglich dem Franzosen Olivier Robert und der zweitplatzierten Schwedin Malin Baryard-Johnsson geschlagen geben.

Klettern: Kümin an der WM auf Rang 6

Andrea Kümin hat an der WM im Sportklettern in Moskau einen weiteren Schritt Richtung Weltspitze gemacht. Die 23-jährige Zürcherin realisierte im Bouldern mit der Finalqualifikation und dem 6. Schlussrang ihr Bestergebnis bei der Elite. Als Zwölfte schnitt auch die Waadtländerin Sofya Yokoyama so gut ab wie noch nie in einem internationalen Wettbewerb.

00:23 Video Kümin wird an der WM im Bouldern Sechste Aus Sport-Clip vom 18.09.2021. abspielen

Volleyball: Slowenien und Italien spielen um EM-Titel

An der Volleyball-EM der Männer kämpfen am Sonntag Slowenien und Italien um den Titel. Die Slowenen schalteten im Halbfinal Weltmeister Polen in einem hochklassigen Spiel mit 3:1 (17:25, 32:30, 25:16, 37:35) aus. Im zweiten Halbfinal setzte sich Turnierfavorit Italien gegen Titelverteidiger Serbien ebenfalls mit 3:1 (29:27, 25:22, 23:25, 25:18) durch.