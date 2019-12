Legende: Stehen sich erneut gegenüber Deontay Wilder (l.) und Tyson Fury. Keystone

Boxen: Wilder vs. Fury am 22. Februar

Der mit Spannung erwartete Rückkampf zwischen dem amerikanischen Box-Weltmeister Deontay Wilder und seinem britischen Herausforderer Tyson Fury ist endgültig perfekt. Wie die Promoter am Freitag verkündeten, geht das Duell zwischen den beiden ungeschlagenen Schwergewichtskämpfern am 22. Februar im MGM Grand Hotel in Las Vegas über die Bühne. Das erste Aufeinandertreffen zwischen dem «Bronze Bomber» Wilder und Klitschko-Bezwinger Fury am 1. Dezember 2018 war mit einem diskutablen Unentschieden zu Ende gegangen.