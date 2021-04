Legende: Brauchen gute Resultate Adrian Heidrich (l.) und Mirco Gerson. Keystone/Archiv

Beachvolleyball: Gerson/Heidrich nur auf Rang 25

Mirco Gerson und Adrian Heidrich erlitten im Kampf um ein Olympia-Ticket einen herben Rückschlag. Im ersten von drei Viersterne-Turnieren in Cancun scheiterten der Berner und der Zürcher nach zwei Niederlagen bereits in der Vorrunde (Rang 25). Gemäss dem aktuellen Qualifikationsranking wären sie in Tokio gerade noch dabei. Bei den anderen beiden Turnieren in Mexiko ist das Duo nun aber dringend auf gute Resultate angewiesen.

Deutlich erfolgreicher spielte die zweite Garde mit Yves Haussener/Quentin Métral und Florian Breer/Marco Krattiger. Als Qualifikanten gestartet, qualifizierten sie sich dank zweier Siege direkt für die Achtelfinals – für beide Equipen eine Premiere auf dieser Stufe.