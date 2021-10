Legende: Hat sich umentschieden Oxana Tschussowitina. imago images

Kunstturnen: Tschussowitina hat mit 46 nicht genug

Oxana Tschussowitina revidiert ihren Rücktritt. Die 46-jährige Usbekin hat verkündet, 2022 an den Asian Games antreten zu wollen. «Ich kann meine Karriere nicht ohne Medaille für Usbekistan beenden», erklärte die achtfache Olympia-Teilnehmerin und Mannschafts-Olympiasiegerin von 1992. Tschussowitina, die in ihrer Laufbahn auch für die Sowjetunion und Deutschland geturnt hat, war nach den Olympischen Spielen in Tokio eigentlich zurückgetreten.