Russland ficht TAS-Urteil nicht an

Russlands Anti-Doping-Agentur Rusada will das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs TAS zu den Sanktionen gegen Sportler nicht anfechten. «Die Rusada ist der Überzeugung, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen ist», hiess es in der Mitteilung. Allerdings wehrte sich die Organisation erneut vehement gegen das Urteil. «Nach einer detaillierten Betrachtung der Begründung widerspricht die Rusada deutlich den Ergebnissen in Bezug auf die vorgeworfene Datenmanipulation», hiess es weiter.

Ski nordisch: Ammann gibt sein Weltcup-Comeback

Simon Ammann kehrt am Wochenende in Willingen nach dreieinhalb Wochen Pause in den Weltcup zurück. Der vierfache Olympiasieger schaffte es in diesem Winter noch nie in den 2. Durchgang und damit in die Weltcup-Punkte. Er entschied sich nach der Vierschanzentournee zu einer Pause. Ammann forcierte in dieser Zeit das Training mit seinem neuen Schuh und startete bei 2 Springen des Continental-Cups in Innsbruck, von denen er eines gewann und beim anderen den 11. Platz belegte.