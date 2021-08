Ryf gewinnt zum 7. Mal in Serie in Rapperswil

Triathlon: Favoritin setzt sich in Rapperswil durch

Daniela Ryf hat zum 7. Mal in Folge den Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil gewonnen. Die vierfache Ironman-Weltmeisterin siegte vor Landsfrau Julie Derron und feierte im 4. Rennen in diesem Jahr den 4. Sieg. Bei den Männern gewann der Amerikaner Rudy Van Berg vor dem 39-jährigen Zürcher Ruedi Wild.