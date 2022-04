Ryf in Kalifornien Zehnte – Zwei Schweizer Rekorde im Schwimmen

Legende: Kam auf der Laufstrecke nicht ganz auf Touren Daniela Ryf. Keystone/Peter Schneider/Archiv

Triathlon: Ryf mit mässigem Auftritt beim Ironman

Daniela Ryf kam beim Ironman 70.3 in Oceanside im US-Staat Kalifornien nicht über den 10. Rang hinaus. Einen Monat nach ihrem 2. Rang über die gleiche Distanz in Dubai wechselte die fünffache Weltmeisterin über die Mitteldistanz als Neunte auf das Rad und fuhr bis auf den 5. Rang vor. Den Halbmarathon begann sie mit sechs Minuten Rückstand auf die spätere Siegerin Taylor Knibb aus den USA, musste aber noch fünf Konkurrentinnen vorbeiziehen lassen.

Schwimmen: Djakovic und Mityukov mit Schweizer Rekord

Anlässlich der Vereinsmeisterschaften in Sursee haben Antonio Djakovic und Roman Mityukov zwei neue Schweizer Rekorde geschwommen. Der 19-jährige Djakovic schlug über 1500 m Freistil nach 14:59 Minuten an und unterbot die alte Bestmarke von Christian Schreiber (November 2021) um mehr als 8 Sekunden. Der Genfer Mityukov war über 100 m Freistil in 47,39 Sekunden 11 Hundertstel schneller als der bisherige Rekordhalter Flori Lang (2009).