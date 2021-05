Ryf siegt in St. George in Rekordzeit

Triathlon: Ryf überlegen zum nächsten Sieg

Beim Half-Ironman in St. George, Utah (USA), kam Daniela Ryf zu ihrem 2. Saisonerfolg – und zwar in überzeugender Manier. Die Solothurnerin war im Rennen in einer eigenen Liga unterwegs und distanzierte ihre Konkurrenz um fast 5 Minuten und mehr. Ryf wurde in einer Endzeit von 4:05:27 Stunden gestoppt, womit sie einen Streckenrekord aufstellte. Im September findet auf dem gleichen Kurs die Mitteldistanz-WM statt.

Beachvolleyball: Hüberli/Betschart scheitern im Viertelfinal

Beim 3. aufeinanderfolgenden World-Tour-Turnier von Cancun innert 3 Wochen konnte sich das Duo Tanja Hüberli/Nina Betschart steigern. Die beiden stiessen in Mexiko erstmals in den Viertelfinal vor – dank einem 2-Satz-Erfolg über die tschechische Paarung Barbora Hermannova/Marketa Slukova-Nausch. Auch gegen die an Nummer 5 gesetzten Amerikanerinnen April Ross/Alexandra Klineman zeigten die Schweizerinnen eine kämpferische Leistung, mussten sich aber im Duell um den Halbfinal-Einzug mit 17:21, 21:11, 9:15 beugen. Ihr Comeback nach einer corona-bedingten Auszeit gaben Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré: Bei ihrem Sechzehntelfinal-Aus war der Trainingsrückstand noch offensichtlich.

Handball: Zug fordert Brühl im Playoff-Final

Zug und Brühl St. Gallen werden den Frauen-Meistertitel unter sich ausmachen. Beide Teams entschieden ihre Halbfinal-Serien auf direktem Weg mit 2:0. Im Zentralschweizer Duell drehte Zug in Spiel 2 nach der Pause auf und gewann mit 33:29. Brühl St. Gallen reüssierte bei Kreuzlingen mit 24:20. Die Finalserie (best of 5) zeigen wir ab dem 18. Mai live bei SRF.