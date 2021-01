Legende: Kommt nicht mehr zum Einsatz Der NLB-Klub Kloten-Dietlikon Jets. www.jets.ch

Unihockey: Nur in der NLA wird weitergespielt

Swiss Unihockey hat sich entschieden, sämtliche Meisterschaften ausser der NLA der Männer und Frauen per sofort abzubrechen. Grund sei die Coronavirus-Pandemie und die fehlende Aussicht auf schnelle Lockerungen seitens der Behörden. Immerhin sollen bald alternative Spielformen angeboten werden, damit weiterhin wettkampfmässig Unihockey gespielt werden kann.

Automobil: De Silvestro für Frauenteam bei Indy500

Die Bernerin Simona De Silvestro wird am 30. Mai als Fahrerin eines reinen Frauenteams am 500-Meilen-Rennen in Indianapolis teilnehmen. Die 32-Jährige wird zum 6. Mal am Start dieses legendären Events sein. Ein 14. Platz bei ihrem Debüt 2010 ist ihr bestes Resultat.

American Football: Sarah Thomas 1. Schiedsrichterin im Super Bowl

Sarah Thomas schreibt in der National Football League Geschichte: Die 47-Jährige kommt am 7. Februar in Tampa als erste Schiedsrichterin im Super Bowl zum Einsatz. Thomas war 2015 von der NFL als erste Vollzeit-Schiedsrichterin engagiert worden. Sie wird im Endspiel im Raymond James Stadium als Teil der Crew von Chefreferee Carl Cheffers die Aufgabe als «Down Judge» ausüben.