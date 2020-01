Legende: Höher und höher Salome Lang imago images

Leichtathletik: Lang mit neuem Schweizer Rekord

Hochspringerin Salome Lang hat beim Hallenmeeting der World Athletics Indoor Tour in Karlsruhe mit 1,93 m einen Schweizer Hallenrekord aufgestellt. Die 22-jährige Baslerin verbesserte die bisherige Bestmarke von Corinne Müller um einen Zentimeter.

Triathlon: Gelungener Saisonauftakt von Nicola Spirig

Nicola Spirig ist erfolgreich ins Olympiajahr gestartet. Die Triathlon-Olympiasiegerin gewann in Eilat souverän den Halb-Ironman Israel. Bei ihrem ersten Triathlon-Start in diesem Jahr distanzierte die 37-jährige Zürcherin die Konkurrenz gleich um mehrere Minuten. Spirig musste nach 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen nur zwei Männern den Vortritt lassen. In knapp 6 Monaten strebt Spirig in Tokio bei ihren fünften Sommerspielen ihre 3. olympische Medaille nach Gold 2012 in London und Silber 2016 in Rio de Janeiro an.