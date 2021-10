Para-Sport: Graf tritt vom Spitzensport zurück

Sandra Graf hat ihre Karriere beendet. Die 51-jährige Appenzellerin hat in ihrer sportlichen Laufbahn im Monoskibob, in der Leichtathletik und im Handbike Erfolge gefeiert. Ihren grössten Sieg realisierte die Paraplegikerin 2012 an den Paralympics in London, als sie sich mit dem Handbike im Zeitfahren zur Olympiasiegerin krönte. Bereits vor den Paralympischen Spielen in Japan stand fest, dass Tokio 2020 Grafs letzter Auftritt sein wird. Die erhoffte Medaille zum Karriereende blieb aus. Nun will sie den Fokus auf andere Dinge legen und «mehr Zeit für Privates investieren».