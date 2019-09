Sandra Graf holt Silber an der Para-Cycling-WM

Nach Rang 3 im Zeitfahren sicherte sich Sandra Graf an der Para-Cycling-WM in Emmen (NED) im Handbike-Strassenrennen die Silbermedaille. Sie musste sich einzig der Einheimischen Jennette Jensen geschlagen geben.

Leichtathletik: Kamworor stellt Weltrekord auf

Der Kenianer Geoffrey Kamworor senkte in Kopenhagen den Weltrekord im Halbmarathon. Der dreifache Weltmeister über diese Distanz siegte in 58:01 Minuten und war damit 17 Sekunden schneller als sein Landsmann Abraham Kiptum im Oktober 2018. Er blieb damit fast eine Minute unter seiner persönlichen Bestzeit. Zum Vergleich: Der von Julien Wanders im Februar 2019 aufgestellte Schweizer Rekord liegt bei 59:13 Minuten.

Reiten: Springsteens Tochter siegt

Jessica Springsteen, die Tochter von Rockstar Bruce Springsteen, feierte ihren bisher grössten Erfolg als Springreiterin. Die 27-jährige Amerikanerin gewann am Samstagabend das Springen der Global Champions Tour in Saint-Tropez. Sie setzte sich auf ihrer zwölfjährigen Stute Zecilie im Stechen der mit 300'000 Euro dotierten Prüfung überlegen durch. Schweizer waren keine am Start.