Legende: Nahe am Titel Magnus Carlsen. Keystone

Schach: Carlsen fehlt noch 1 Punkt zum Titel

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen kommt der erfolgreichen Titelverteidigung einen weiteren Schritt näher. Nach einem Remis in der 10. Partie in Dubai gegen den russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi liegt der 31-jährige Norweger nun mit 6,5:3,5 in Führung. Beide Spieler verzichteten am Mittwoch auf nennenswerte Gewinnversuche. Hätte der 3 Punkte zurückliegende Nepomnjaschtschi auf Gewinn spielen wollen, wäre mit einer Sizilianischen Eröffnung zu rechnen gewesen, doch der Herausforderer blieb mit Schwarz beim soliden Russisch. Auch Carlsen wählte eine risikolose Variante. Mit Erreichen des 41. Zugs wurde schliesslich der Punkt geteilt. Der Norweger braucht noch einen Punkt zur definitiven Titelverteidigung. Das Duell ist auf 14 Partien angesetzt.