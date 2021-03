Rad: Schachmann triumphiert bei Paris-Nizza

Maximilian Schachmann siegte wie im Vorjahr beim Etappenrennen Paris-Nizza. Der Deutsche profitierte in der Schlussetappe von einem Sturz von Primoz Roglic. Der dominante Slowene vergab den sicher scheinenden Sieg, als er nach einem Sturz und anschliessenden Problemen den Anschluss ans Feld verlor. Schachmann hatte vor der letzten Etappe nach drei Tagessiegen von Roglic fast eine Minute Rückstand auf den Slowenen gehabt. Die letzte Etappe gewann der Däne Magnus Cort Nielsen. Der Schweizer Gino Mäder belegte im Gesamtklassement Platz 10.

Football: Drew Brees gibt Rücktritt bekannt

Die Ära Drew Brees in der NFL ist beendet. Der Quarterback der New Orleans Saints verkündete am Sonntag sein Karriereende. Brees' 4 Kinder gaben den Rücktritt ihres Vaters in einem Video auf Instagram bekannt: «Nach 15 Jahren bei den New Orleans Saints und 20 Jahren in der NFL wird unser Daddy endlich zurücktreten. So kann er mehr Zeit mit uns verbringen. Yeah!» 2010 führte Brees New Orleans zum Sieg im Super Bowl. Die Saints scheiterten in der vergangenen Saison in den Playoffs am späteren Super-Bowl-Gewinner Tampa Bay Buccaneers.