Behindertensport: Schär mit Rekorden

Die Rollstuhl-Leichtathletin Manuela Schär stellte in Nottwil einen Weltrekord über 800 Meter und einen Europarekord über 400 Meter auf. In einer Zeit von 1:41,47 Minuten unterbot sie den eigenen 800-m-Weltrekord in der Klasse T54 um 36 Hundertstelsekunden. Über 400 Meter fuhr Schär in einer Zeit von 52,80 Sekunden eine europäische Bestmarke.

Badminton: Zwei Schweizer Niederlagen zum Auftakt

An den Badminton-Weltmeisterschaften in Basel verlief der Start aus Schweizer Sicht wenig erfolgreich. Sowohl Christian Kirchmayr im Männer-Einzel wie auch Oliver Schaller/Céline Burkart im Mixed verpassten in der 1. Runde eine Überraschung. Besonders die 18:21, 20:22-Niederlage von Kirchmayr gegen den Israeli Misha Zilberman war überhaupt nicht zwingend. Der Schweizer verspielte bei seiner WM-Premiere gleich zweimal einen Vorteil.

Golf: Woods verpasst Tour Championship

Tiger Woods hat beim FedExCup die Qualifikation für die abschliessende Tour Championship verpasst. Der Masters-Champion, der das Saisonfinale in Atlanta im vergangenen Jahr noch gewonnen hatte, schloss das 2. Turnier der FedExCup-Playoffs im Medinah Country Club nur auf dem geteilten 37. Rang ab. In der massgeblichen FedExCup-Wertung kam Woods nicht über Platz 42 hinaus. Damit schaffte es Woods nicht in die Top 30.

Gleitschirmfliegen: Margelisch holt WM-Silber

Die Schweizerin Yael Margelisch hat sich an der WM der Gleitschirmflieger in Krusevo (Maz) Silber unter 21 Teilnehmerinnen gesichert. Die Waadtländerin wurde nach 10 Wettkampftagen nur von Meryl Delferriere geschlagen. Bronze ging an die Australierin Kari Ellis.

Sendebezug: Radio SRF 1, Bulletin von 17:00 Uhr, 19.08.2019