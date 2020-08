Legende: Bekommt einen neuen Arbeitgeber Michael Schär. imago images

Rad: Schär zu AG2R

Der zur Zeit für die Equipe CCC tätige Michael Schär hat sich für die nächsten 3 Jahre beim Team AG2R La Mondiale verpflichtet, das ab 2021 AG2R Citroën heisst. Der 33-Jährige wird damit Teamkollege seiner Landsleute Silvan Dillier und Mathias Frank. Den gleichen Weg wie Schär schlägt Olympiasieger Greg van Avermaet ein. Auch der Belgier unterschrieb für 3 Jahre. Dagegen verlässt Kletterspezialist Romain Bardet AG2R und fährt ab 2021 mit einem 2-Jahres-Vertrag für Sunweb.

Rad: Tour de France 2021 startet in der Bretagne

Die Tour de France startet 2021 in Brest. Die Stadt in der Bretagne springt damit für Kopenhagen ein, wo zur gleichen Zeit die verschobene Fussball-EM stattfinden wird. Kopenhagen wird stattdessen den Tour-Start 2022 ausrichten.

OL: Jakob beendet Karriere

Julia Jakob tritt zurück. Ihren letzten internationalen Einsatz plante die 29-jährige Zürcherin an der Sprint-WM in Dänemark im Oktober. Die ursprünglich für den Juni geplante WM kann wegen der Corona-Pandemie aber auch am neuen Termin nicht ausgetragen werden. Die grössten Erfolge feierte Jakob mit der Staffel (2 WM- und eine EM-Medaille).