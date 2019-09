Schiessen: 3 Schweizer Schützinnen sammeln weitere Medaillen

Am letzten Tag der EM in Bologna und Tolmezzo sammelten die Schweizer Gewehrschützinnen nochmals 3 Medaillen. Mit dem Gewehr 3x40 holte Andrea Brühlmann Silber und Silvia Guignard Bronze. Zudem sicherten sich die beiden Medaillengewinnerinnen zusammen mit Marina Schnider im Team noch Silber. Die Deutsche Jolyn Beer gewann sowohl im Einzel als auch im Team Gold.

Basketball: Freiburg mit Enttäuschung im Hinspiel

Im Hinspiel der zweiten Quali-Runde der Champions League hat Fribourg Olympic einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Zuhause verloren die Westschweizer gegen Bonn mit 66:80. Dies eigentlich nur, weil sie die erste Hälfte komplett verschliefen. Nur 17 Punkte gelangen den Schweizern, den Deutschen mehr als doppelt so viele (38). Die beiden letzten Viertel gewann Freiburg. Am Sonntag findet für das Team von Petar Aleksic in Bonn das schwierige Rückspiel statt.