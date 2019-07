Leichtathletik: Saisonende für Schlumpf

Die Langstreckenläuferin Fabienne Schlumpf kann in dieser Saison keine Wettkämpfe bestreiten. Die EM-Zweite über 3000 m Steeple und an der Cross-EM leidet an einer Stressreaktion im Fuss und muss eine mehrwöchige Trainingspause einlegen. Im April musste Schlumpf ihr Marathon-Debüt wegen einer Blase am Fuss verschieben. Seither wurde die 28-jährige Zürcherin von der TG Hütten immer wieder von kleineren Verletzungen zurückgeworfen.

Basketball: Nati verliert trotz Capela

Bei einem Länderturnier im italienischen Trento hat die Schweiz gegen die Elfenbeinküste knapp mit 68:69 verloren. NBA-Star Clint Capela kam nur in der 1. Hälfte zum Einsatz und liess sich 10 Punkte und 8 Rebounds notieren. Zur Pause führte die Schweiz 35:33, im letzten Viertel brach sie aber regelrecht ein. Bester Skorer war Roberto Kovac mit 20 Punkten.