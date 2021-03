Legende: Hat Grund zur Freude Fabienne Schlumpf. Keystone (Archiv)

Leichtathletik: Schlumpf läuft Schweizer Rekord

Fabienne Schlumpf überzeugte beim Halbmarathon in Dresden in 1:08:27 Stunden mit einem Schweizer Rekord. Die Zürcherin unterbot ihren Landesrekord, den sie im vergangenen Oktober an der Halbmarathon-WM in Gdynia aufgestellt hatte, um 11 Sekunden. Die 30-Jährige feierte in Dresden einen unangefochtenen Sieg. Schlumpf blickt nun dem nächsten grossen Ziel voller Zuversicht entgegen. Beim Marathon am Ostersamstag in Belp wird sie bei ihrem Debüt über die 42,195 km die Olympia-Limite von 2:29:30 Stunden ins Visier nehmen.

Handball: Schweiz mit einem Remis gegen Belarus

Die Schweizer Handballerinnen haben die WM-Qualifikations-Gruppe 5 auf dem 1. Platz beendet. Nach dem Sieg am Samstag gegen die Färöer Inseln (26:18) spielten die Schweizerinnen am Sonntag gegen Belarus 25:25 und sind dank dem besseren Torverhältnis Gruppensieger. Die Qualifikation für die WM-Playoffs hatte das Team von Martin Albertsen bereits am Vortag sichergestellt.

Motorrad: Enttäuschende Testfahrten für Lüthi

Eine Woche vor dem Saisonstart in Katar enttäuschte Tom Lüthi an den Testtagen auf der Grand-Prix-Strecke der Moto-2- und Moto-3-Fahrer. Der 34-Jährige fiel an den 3 Testtagen immer weiter zurück: von Platz 12 (Freitag) auf 15 (Samstag) und schliesslich auf Position 20 (Sonntag). Auf die Bestzeit von Sam Lowes verlor Lüthi am 3. Testtag etwas mehr als eine Sekunde. In Katar finden an den nächsten beiden Wochenende die ersten 2 Grands Prix der Saison statt. In den Testfahrten der Kategorie Moto 3 fuhr Jason Dupasquier am Sonntag auf Platz 12. Auch er verlor rund eine Sekunde auf die Bestzeit.