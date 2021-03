Legende: Wieder ganz oben Josh Navidi und seine Teamkollegen dürfen sich über einen erneuten Titel freuen Reuters

Rugby: Frankreich patzt, Wales profitiert

Nur zwei Jahre nach dem letzten Triumph hat Wales erneut das Six-Nations-Turnier gewonnen. Die Waliser profitierten davon, dass Frankreich am letzten Spieltag gegen Schottland dramatisch mit 23:27 verlor. Der siegbringende Try gelang Duhan van der Merwe in der 5. Minute der Nachspielzeit. Frankreichs Verteidiger Brice Dulin hatte es zuvor versäumt, das Ei ins Aus zu kicken und damit den Sieg zu sichern. Allerdings hätten die Franzosen einen hohen Sieg mit mindestens 4 Tries benötigt, um Wales noch abzufangen. Mit 20 Tries in 5 Spielen verdienten sich die Waliser den Turniersieg redlich.