Legende: Aus der Distanz erfolgreich Sarina Hitz (links), Weltmeisterin Jeanette Hegg Duestad (NOR) und Bronzegewinnerin Elin Ahlin (SWE). zvg: Swiss Shooting

Schiessen: Zwei weitere Schweizer WM-Medaillen

Sarina Hitz hat an der WM in Kairo Silber in der Disziplin Gewehr 300 m Dreistellung gewonnen. Die 22-jährige Thurgauerin schoss kniend 197 Ringe, gefolgt vom Punktemaximum im Liegendteil (200) und 189 Punkten stehend. Geschlagen wurde sie einzig von der Norwegerin Jeanette Hegg, die zwei Punkte mehr holte. Für Hitz war es das zweite WM-Einzelsilber in Ägypten nach Rang 2 mit dem Gewehr 50 m liegend. Bei den Männern erreichte im Einzel keiner der drei Schweizer das Podest, dafür gab es in der Teamwertung Silber. Pascal Bachmann, Gilles Dufaux und Sandro Greuter mussten sich im Final gegen Frankreich 10:16 geschlagen geben.

01:05 Video Archiv: Nina Christen mit einer WM-Zwischenbilanz nach ihren Einzel-Einsätzen Aus Sport-Clip vom 21.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Handball: Knappe Startniederlage für die Kadetten

Die Kadetten Schaffhausen haben zum Auftakt der Gruppenphase in der European League einen überraschenden Punktgewinn knapp verpasst. Gegen Montpellier verlor der Schweizer Meister zuhause 28:30. Die Kadetten wehrten sich lange gut gegen den Champions-League-Viertelfinalisten der vergangenen Saison. Kurz vor Schluss kamen das Team von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson auf 28:29 heran, für mehr reichte es aber nicht.