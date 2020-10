Legende: Bei der EM 2020 in Schweden Andy Schmid scheiterte mit dem Nationalteam in der Vorrunde. Freshfocus

Handball: EM 2026 oder 2028 in der Schweiz?

Die nationalen Handball-Verbände Frankreichs und der Schweiz haben beim europäischen Verband EHF per 30. September 2020 fristgerecht eine Absichtserklärung für die Ausrichtung der Europameisterschaft der Männer in den Jahren 2026 oder 2028 eingereicht. In den kommenden Monaten wird eine gemeinsame Bewerbung ausgearbeitet. Die EHF bestimmt die Organisatoren der beiden Turniere im November nächsten Jahres auf ihrem ordentlichen Kongress. In der Schweiz hat die Europameisterschaft der Männer bisher einmal, im Jahr 2006, stattgefunden.

Unihockey: Neue Daten der Weltmeisterschaften bekannt

Der internationale Unihockeyverband IFF hat bekannt gegeben, dass die WM der Frauen 2021 vom 27. November bis am 5. Dezember in Uppsala (SWE) stattfindet. Die Männer werden vom 3. November bis 11. Dezember 2021 in Helsinki (FIN) auflaufen. Ursprünglich hätte die Männer-WM diesen Dezember stattfinden sollen, wurde aber wegen des Coronavirus verschoben.