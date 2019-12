Mehr aus dieser Rubrik

Rad: Bahnvierer erneut stark

Der Schweizer Bahnvierer hat am Weltcup in Brisbane erneut seine starke Form bewiesen. In der Besetzung Robin Froidevaux, Claudio Imhof, Stefan Bissegger und Mauro Schmid belegte das Quartett von Swiss Cycling in der Mannschaftsverfolgung über 4000 m hinter Australien und Neuseeland Rang 3. In 3:50,495 Minuten blieben die Schweizer im Rennen um Bronze gegen Deutschland nur gut 5 Zehntel über dem Landesrekord. Diesen hatten sie vor einer Woche beim Weltcupsieg in Neuseeland um fast 3 Sekunden verbessert. Es ist die drittbeste je gefahrene Zeit eines Schweizer Bahnvierers.

Gewichtheben: Elkuch positiv getestet

Die Disziplinarkammer von Swiss Olympic hat den Gewichtheber Samuel Elkuch wegen Dopings rückwirkend ab Februar 2019 für vier Jahre gesperrt. Beim 24-Jährigen waren in einer Probe anabole Substanzen sowie Stoffwechsel-Modulatoren nachgewiesen worden. Bei der Anhörung gab der Athlet an, er habe vermeintliche Nahrungsergänzungsmittel konsumiert, die er von einem Bekannten erhalten habe. Elkuch startete für den Athletik Sport Rorschach und war früher auch für Liechtenstein als Bobfahrer aktiv.