Basketball: Schweizer unterliegen Österreich klar

Den Schweizer Basketballern ist der Auftakt in die Vorqualifikation für die EM 2025 missglückt. Das Team von Trainer Ilias Papatheodorou verlor in Österreich 64:80. Zwar kamen die Gäste nach einem 4:16-Rückstand auf 22:24 heran, dann aber zogen die Österreicher wieder davon. In der 24. Minute führten sie 55:35. Am Sonntag treffen die Schweizer in Freiburg auf Zypern, das Irland 73:81 unterlag. Dann ist ein Sieg Pflicht. Die drei Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite erreichen die «echte» Qualifikation.

Handball: Kadetten mit erstem Punktverlust

Die Kadetten Schaffhausen haben im zwölften Spiel in dieser NLA-Saison erstmals einen Punkt abgegeben. Iso Sluitjers glich für GC Amicitia Zürich, den ersten Verfolger des Leaders, vier Sekunden vor dem Ende mit seinem sechsten Treffer in dieser Partie zum 33:33 aus. Die Kadetten hatten während der gesamten Partie nie in Rückstand gelegen, der maximale Vorsprung der Gäste betrug vier Tore.