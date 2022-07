Legende: Neu in Frankreich engagiert Anthony Polite. imago images/Zuma Wire

Basketball: Polite für zwei Jahre nach Lyon

Nachdem er im NBA-Draft vor knapp einem Monat übergangen wurde, setzt Anthony Polite seine Karriere in Frankreich bei Asvel Lyon-Villeurbanne fort. Der 25-jährige Tessiner unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Polite war seit 5 Jahren in der amerikanischen Universitätsmeisterschaft (NCAA) bei Florida State engagiert, wo er letzte Saison im Schnitt knapp 10 Punkte pro Spiel erzielt hatte. Die guten Werte liessen den 1,98-m-Mann auf einen Platz in einem NBA-Team hoffen. Er wurde allerdings von keiner Equipe gezogen.

Boxen: Weltmeister-Gürtel aus Mandela-Museum verschwunden

Ein Boxweltmeister-Gürtel, den US-Boxlegende «Sugar» Ray Leonard einst dem verstorbenen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela schenkte, ist aus einem Museum in Südafrika gestohlen worden. Der Gürtel, dessen Wert auf knapp 3000 Euro geschätzt wird, ist nach Polizeiangaben Anfang des Monats aus dem Mandela House Museum in Soweto bei Johannesburg gestohlen worden. Nach dem Täter werde gefahndet, wie die Polizei mitteilte.