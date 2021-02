Legende: Verliert auch gegen Serbien Das Team von Gianluca Barilari. Keystone

Basketball: Schweiz verliert in EM-Quali erneut

Das Basketball-Nationalteam von Trainer Gianluca Barilari muss auch gegen Serbien als Verlierer vom Platz. Zum Abschluss der EM-Ausscheidung resultiert in Georgien eine 81:88-Niederlage. Zur Pause hatte die Schweiz noch an einem Erfolgserlebnis schnuppern dürfen – beim Stand von 41:39 aus ihrer Sicht wurden die Seiten gewechselt. Die EM-Quali hatte die Schweiz bereits am vergangenen Freitag endgültig verpasst.

Segeln: Luna Rossa nimmt erneut Mass an Neuseeland

Zum 3. Mal nach 1992 und 2000 greift ein italienisches Team nach dem America's Cup. Luna Rossa setzte sich im Final der Herausforderer gegen die Briten von Ineos mit 7:1 durch. Mit zwei Siegen am Sonntag sicherte sich die Yacht den Erfolg in der Best-of-13-Serie und damit die Teilnahme an der 36. Ausgabe der ältesten Segelregatta. Hinter der Crew steht der Rennstallbesitzer und leidenschaftliche Cup-Jäger Patrizio Bertelli; für ihn ist es im 6. Anlauf das 2. Final-Duell. Ab dem 6. März fordern die Italiener damit vor Auckland den Titelverteidiger Team New Zealand heraus. 2000 unterlag Bertelli mit seinem Team den Neuseeländern mit 0:5.