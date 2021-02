Legende: Standen gegen Finnland auf verlorenem Posten Die Schweizer Baseketball Nationalmannschaft SRF

Basketball: Keine EM für Schweizer Nati

Für die Schweizer Basketballer ist der Traum von der ersten EM-Teilnahme seit 1955 geplatzt. Sie verloren in Tiflis das wegweisende Spiel gegen den direkten Konkurrenten Finnland 84:92 (31:49). Die Schweiz hätte sich mit einem Sieg mit sechs Punkten Differenz das Ticket für die EM 2022 sichern können. Weil am Freitagnachmittag Serbien gegen Georgien gewann, ist die EM-Qualifikation nicht mehr möglich. Am Sonntag trifft die Schweiz zum bedeutungslosen letzten Gruppenspiel auf Serbien (ab 12:50 Uhr live im Stream in der SRF Sport App).

Allgemein: Russische Sportler als Team «ROC»

Nach der zweijährigen Sperre für Russland wegen der Affäre um die Manipulation von Doping-Daten sollen die zugelassenen Athletinnen und Athleten des Landes bei den Olympischen Spielen in Tokio und Peking unter der Team-Bezeichnung «ROC» starten. Die Abkürzung stehe für «Russian Olympic Committee», teilte das IOC am Freitag mit. Der Name Russland, die russische Fahne und die Nationalhymne sind während der Dauer der Sperre an Grossveranstaltungen tabu.