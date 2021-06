Schweizer Beachvolleyballer in Den Haag im Halbfinal

Beachvolleyball: Schweiz wahrt Chance auf Olympia-Ticket

Die Schweizer Beachvolleyballer haben beim Continental Cup in Den Haag das Viertelfinal-Duell mit Österreich für sich entschieden. Das entscheidende 3. Spiel gewann das Duo Marco Krattiger/Mirco Gerson in 3 Sätzen 21:23, 21:16, 15:7 gegen Martin Ermacora/Moritz Pristauz. Spiel 1 hatten Krattiger/Florian Beer gewonnen, anschliessend mussten Adrian Heidrich/Gerson die Österreicher allerdings wieder ausgleichen lassen. Sollte die Schweiz das Turnier gewinnen, würden Heidrich/Gerson den letzten Startplatz für die Olympischen Spiele in Tokio erhalten.