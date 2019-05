Schweizer Degen-Team triumphiert in Paris

Legende: Das jubelnde Schweizer Quartett Benjamin Steffen, Michele Niggeler, Lucas Malcotti und Max Heinzer (v.l.). Freshfocus/Archiv

Fechten: Schweizer Team siegreich

Die Schweizer Degenfechter feiern am Weltcup in Paris im Team-Wettkampf den ersten Sieg seit dem Gewinn des WM-Titels im Vorjahr. Das Weltmeister-Quartett mit Max Heinzer, Lucas Malcotti, Michele Niggeler und Benjamin Steffen gewann den Final gegen Gastgeber und Olympiasieger Frankreich 45:32. Der Erfolg ist umso wertvoller, weil es der erste Team-Weltcup innerhalb der einjährigen Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio war.