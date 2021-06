Legende: Strahlen in Polen um die Wette Beat Bösch (l.) und Fabian Blum. zvg

Para-Leichtathletik-EM: Bösch triumphiert vor Blum

Beat Bösch und Fabian Blum haben an der Para-Leichtathletik-EM in Polen für einen Schweizer Doppelsieg über 100 m gesorgt. Der 49-jährige Rollstuhl-Routinier Bösch setzte sich in 17,66 Sekunden rund eine halbe Sekunde vor seinem 26-jährigen Landsmann durch, der seinen bislang grössten Erfolg feierte. Schneller als Bösch, der zum Auftakt der Titelkämpfe in Bydgoszcz über 400 m bereits die Silbermedaille gewonnen hatte und über die 100 m seinen Triumph von 2016 wiederholte, ist an einer EM noch keiner gewesen.