Legende: Charlotte Lenherr auf Darko of the Niro imago images

Dressurreiten: Schweizer Team wohl nicht in Tokio dabei

Die Schweizer Dressur-Equipe hat an der EM in Rotterdam mit einem 11. Rang die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 verpasst. In der Endabrechnung fehlten 4,518 Prozentpunkte. Selbst mit 4 Top-Leistungen wäre das Schweizer Team wohl mit leeren Händen dagestanden. Die drei verbleibenden Tickets holten sich Dänemark (5. Rang), Irland (7.) und Portugal (8.). Die Schweiz hat nun bis Ende Jahr Zeit, über ein spezielles Ranking einen Einzel-Quotenplatz zu erreichen. Die Team-Goldmedaille ging mit total 244,969 Punkten an Deutschland. Silber eroberten die Niederlande, Bronze ging an Schweden.