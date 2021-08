Legende: Kämpfen am Samstag um Bronze Die Schweizer Faustballerinnen. zvg

Faustball: Schweizerinnen spielen um Bronze

Die Schweizer Frauen haben im Faustball-Halbfinalspiel an der WM in Grieskirchen (AUT) gegen Gastgeber Österreich mit 1:3 den Kürzeren gezogen. Die Hoffnung auf Edelmetall lebt aber weiter: Am Samstag steht das Spiel um Bronze gegen Chile auf dem Programm. Österreich trifft im Endspiel auf Deutschland.

Schach: Studer mit Remis in Biel

Noël Studer spielte in der 4. Grossmeisterturnier-Runde des Bieler Schachfestivals gegen Nihal Sarin mit Weiss zwar mutig auf Sieg. Doch nach 39 Zügen musste sich der 24-jährige Berner gegen den sieben Jahre jüngeren Inder mit einem Unentschieden durch ewiges Schach zufrieden geben. Der U10-Weltmeister von 2014 hatte in diesem Sommer zwei bedeutende Turniere in Serbien gewonnen.