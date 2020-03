Legende: Hat den Ball im Blick Nati-Goalie Pascal Meier. Keystone

Schweiz trifft auf Tschechien, Deutschland und Norwegen

An der Unihockey-WM vom 4. bis 12. Dezember in Helsinki trifft die Schweiz in der Vorrunde auf den Weltranglisten-Vierten Tschechien sowie Deutschland und Norwegen. Die Gruppenspiele stehen bis am 8. Dezember im Programm.

An der WM 2018 in Prag verloren die Schweizer in der Gruppenphase gegen Tschechien (4:6), das Bronzespiel gegen den Gastgeber konnten sie dann gewinnen (4:2). Auch Deutschland und Norwegen waren bereits Gegner der Schweizer an der letzten WM.