Legende: Erfolgreicher Genfer Martin Dougoud ist einer der beiden Kanuten, die der Schweiz Quotenplätze für Olympia sicherten. Keystone

Kanu: Zwei Quotenplätze für Olympia

An der WM in Katalonien haben zwei Genfer Kanu-Slalom-Spezialisten Olympia-Quotenplätze für die Schweiz geholt. Im Canadier-Einer schaffte Thomas Koechlin dies mit Platz 7 im Final. Im Kajak-Einer scheiterte Martin Dougoud zwar in den Halbfinals, der 19. Platz in der Schlussrangliste brachte dem Schweizer Kanu-Verband aber ebenfalls einen Startplatz für Tokio. Eine zweite Chance für Olympia-Quotenplätze bietet die EM im Mai 2020 in Lee Valley bei London.