Schweizer Medaillenregen an der Schiess-EM

Schiessen: 2 x Gold und 1 x Bronze an einem Tag

An den Schiess-Europameisterschaften im italienischen Tolmezzo gab es am Montag gleich 3 Schweizer Medaillen. Das Frauen-Team mit Silvia Guignard, Andrea Brühlmann und Marina Schnider gewann die Teamwertung Gewehr 300 m liegend. In derselben Disziplin eroberte das Männer-Trio mit Gilles Dufaux, Sandro Greuter und Jan Lochbihler die Bronzemedaille. Und zum Abschluss des Tages triumphierten Guignard und Lochbihler im Mixed-Wettkampf Gewehr 300 m.