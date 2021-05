Legende: Knapp hinter dem Podest Linda Indergand. Freshfocus

Mountainbike: Schweizer im Short-Track geschlagen

Linda Indergand belegte am Freitag im Aufgalopp der Weltcuprennen in Nove Mesto im Short-Track-Rennen Platz 5 und realisierte die beste Klassierung der Schweizer Equipe. Die Urnerin hatte 23 Sekunden Rückstand auf Siegerin Haley Batten (USA). Die Weltranglisten-1. Pauline Ferrand-Prévot (FRA) musste nach einem Sturz ärztlich versorgt werden. Bei den Männern belegte Lars Forster beim Sieg von Mathieu van der Poel (NED) Rang 7. Nino Schurter verpasste als 12. die Top 10 um eine Sekunde. Mehr zuzutrauen ist den Schweizern am Sonntag, wenn es in Nove Mesto im Cross Country um den Sieg geht. In der SRF Sport App sehen Sie die Rennen der Frauen (11:15 Uhr; auch SRF zwei) und der Männer (15:15 Uhr) live.