Bouldern: Andrea Kümin starke Dritte

Die Schweizer Sportkletterin Andrea Kümin hat beim Weltcup-Auftakt in Meiringen (BE) mit einer starken Leistung überzeugt und belegte in der Boulder-Konkurrenz den 3. Schlussrang. Den Tagessieg sicherte sich erwartungsgemäss die slowenische Überfliegerin Janja Garnbret. Zweite wurde die Amerikanerin Natalia Grossmann. Die Entscheidung bei den Männern fällt am Sonntag, wird allerdings ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne gehen.

01:48 Video Kümin: «Es ist sehr cool, so zu klettern» Aus Sport-Clip vom 09.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

Formel E: Evans siegt – Mortara führt Klassement an

Mitch Evans (NZL) hat das Samstagsrennen der Formel E in Rom für sich entschieden. Der Jaguar-Pilot kämpfte sich vom 9. Startplatz bis an die Spitze vor und siegte souverän. Das Podest im 4. Saisonlauf komplettierten der Niederländer Robin Frijns (Envision) und der Belgier Stoffel Vandoorne (Mercedes). Edoardo Mortara (Rokit) wurde als bester Schweizer 7., Sébastien Buemi (Nissan) verpasste als 16. die Punkte deutlich. Mortara bleibt mit 49 Zählern Leader in der Gesamtwertung.

00:41 Video Mortara verteidigt Führung im WM-Klassement Aus Sport-Clip vom 09.04.2022. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Moto-GP: MotoGP-Pole-Position für Martin

Der Spanier Jorge Martin holte sich am Samstag beim GP Amerika in Austin seine zweite Pole-Position der Saison. Frankreichs Weltmeister Fabio Quartararo stürzte und wird am Sonntag als Sechster starten. Hinter Martin folgten vier weitere Ducatis: Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johann Zarco und Enea Bastianini. Marc Marquez, der nach zwei verpassten Grands Prix von einer Verletzung zurückkehrt, wird am Sonntag als Neunter auf einer Honda losfahren.

Supersport: Aegerter Zweiter zum Auftakt

Im ersten Rennen der Supersport-WM fuhr Dominique Aegerter sogleich aufs Podest. Der Berner musste sich am Samstag in Alcaniz (ESP) nur dem Italiener Lorenzo Baldassarri um zwei Zehntel geschlagen geben.