Legende: Jérémy Desplanches Der Romand ist in Form. Keystone

Schwimmen: Rekord durch Desplanches

Jérémy Desplanches ist an den französischen Langbahn-Meisterschaften in Rennes einen Schweizer Rekord über 400 m Lagen geschwommen. Der 24-jährige Genfer gewann den Final überlegen in 4:12,86 Minuten und verbesserte damit seine eigene bald zweijährige Bestmarke um 25 Hundertstel. Der 200-m-Lagen-Europameister von 2018 lebt und trainiert seit 5 Jahren in Nizza.

Leichtathletik: 6 Schweizerinnen nach Yokohama

Swiss Athletics nimmt mit der 4x400-m-Frauenstaffel an den World Relays in Yokohama (11.-12.05.) teil. Der Verband selektionierte dafür Sarah Atcho, Yasmin Giger, Cornelia Halbheer, Fanette Humair, Lea Sprunger und Veronica Vancardo. In Japan will sich das Team für die WM in Doha im Herbst qualifizieren.